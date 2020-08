vor 6min

Mehrere Spieler betroffen

Wirbel um Corona-Fälle beim FC Bad Ragaz

Beim Fussballclub Bad Ragaz wurden mehrere Mitglieder positiv auf das Coronavirus getestet. Vorwürfe von zu wenig Vorsicht werden von Gegnern laut. Die Behörden sprechen von funktionierendem Contact-Tracing.

von Michel Eggimann

1 / 8 Beim FC Bad Ragaz ruht derzeit der Ball. Mehrere Vereinsmitglieder wurden positiv auf Corona getestet. Facebook/FC Bad Ragaz Wie viele positive Testergebnisse es gibt, kann noch nicht abschliessend gesagt werden. Mindestens drei sind es aber. Facebook/FC Bad Ragaz Das Contact-Tracing habe funktioniert, so das Gesundheitsdepartement des Kantons St. Gallen. sg.ch

Darum gehts Beim FC Bad Ragaz gibt es mehrere bestätigte Corona-Fälle.

Ein Junior, der später ein positives Testergebnis erhielt, hat offenbar ein Spiel bestritten.

Angesteckt haben sich die Vereinsmitglieder nicht innerhalb des Clubs.

Möglicherweise passierte dies in den Ferien.

Laut den Behörden hat das Contact-Tracing funktioniert.

Die Saisonvorbereitung beim Fussballclub Bad Ragaz wird durcheinandergewirbelt. Während der Woche wurden alle Trainings und Spiele bis zum Wochenende abgesagt. Mehrere Vereinsmitglieder wurden positiv auf Corona getestet und mussten in Isolation, andere wurden in Quarantäne geschickt, wie der Verein auf Facebook bestätigt.

Noch am Dienstag bestritten die A-Junioren von Bad Ragaz ein Testspiel gegen Sargans. Die Mutter eines Sarganser Spielers erhebt wegen diesem Match Vorwürfe. Sie sagt: «Ein Spieler von Bad Ragaz hat gespielt, obwohl er zuvor auf das Virus getestet worden war und noch kein Ergebnis hatte.» Offenbar sei er zuvor mit Kollegen in Malta in den Ferien gewesen – darunter seien auch Mitspieler.

Infizierter Junior spielte mit

Von diesem Vorwurf will Thomas Wachter, Präsident des FC Bad Ragaz, nichts wissen. Er meinte am Freitag, das sei reine Spekulation. Bis zu diesem Zeitpunkt wusste man von einem bestätigten Corona-Fall, und ob dieser Spieler gegen Sargans gespielt habe, wisse er nicht. Wachter versichert, man habe umgehend alle Hebel in Bewegung gesetzt, um eine Ausbreitung zu verhindern. Auch der FC Sargans sei informiert worden. Das bestätigten dort die Verantwortlichen.

Wachter glaubt nicht, dass ein A-Junior wissentlich mit Corona die Fussballschuhe für einen Match geschnürt hat. Er sagt: «Auch die jungen Spieler haben eine Eigenverantwortung.» Laut den Sarganser Verantwortlichen stand mindestens ein Spieler im Match gegen sie auf dem Platz, der später ein positives Testergebnis erhielt. Bei ihnen selbst war zunächst kein Corona-Fall bekannt.

Ferien als Ansteckungsort nicht ausgeschlossen

Wie viele Vereinsmitglieder von Bad Ragaz mit Corona infiziert sind, lässt sich noch nicht abschliessend sagen. Noch am Freitagabend hiess es beim Gesundheitsdepartement des Kantons St. Gallen, es seien drei Fälle bekannt. Später kam die Meldung, es seien voraussichtlich noch mehr Spieler positiv. Laut Aussagen des Gesundheitsdepartements könnte es möglich sein, dass die Spieler nach einem Ferienaufenthalt Corona hatten. «Die Personen haben sich nicht innerhalb des Vereins angesteckt. Möglicherweise haben sie sich in den Ferien angesteckt», so die Behörde.

Das Contact-Tracing habe in diesem Fall funktioniert. Am Donnerstagnachmittag hätten die Umgebungsabklärungen mit dem ersten bestätigten Fall begonnen. So seien am Freitagmorgen zwei weitere Fälle im Labor bestätigt worden. Noch vor dem Wochenende wurden rund 100 Personen kontaktiert und in Quarantäne geschickt.