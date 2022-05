Haben Ferrari und Mercedes Film-Aufnahmen für geheime Tests genutzt? 

Alle Infos zum Spanien-GP : Wirbel vor Barcelona-Rennen – hat Aston Martin von Red Bull kopiert?

Das nächste Formel-1-Rennen steht auf dem Programm. Am Sonntag kämpfen Verstappen und Co. wieder um den Rennsieg. Doch schon vorher sorgen Mercedes, Aston Martin Ferrari für Zündstoff.

Die Formel 1 ist zurück in Europa. Nach der US-Show in Miami will Weltmeister Max Verstappen am liebsten schon in Spanien zurück an die Spitze der WM-Gesamtwertung. Die Strecke nördlich von Barcelona ist für den Niederländer ein ganz besonderer Ort. Das Rennen ist am Sonntag um 15 Uhr, das Qualifying findet am Samstag um 16 Uhr statt.