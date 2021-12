New Balance und ein Oversized Shirt – Wird Angela Merkel zur Fashion-Queen?

In den vergangenen Monaten hat sich Angela Merkel von politischen Partnern und Partnerinnen verabschiedet und sich auch persönlich gezeigt.

Die noch amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel hat laut « Bunte » nach 16 Jahren an der Macht endlich Zeit für Hobbies, Reisen und Zeit, die Seele baumeln zu lassen. Die letzten Wochen und Monate im Amt hat sie auch damit verbracht, sich von wichtigen politischen Akteuren zu verabschieden, mit denen sie eine Zusammenarbeit verband.

Besonders hängen geblieben ist ein Moment, den sie mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron teilte. Bei diesem unbeholfenen und doch rührenden Treffen mag manch einem wohl das Jugendwort 2021 “Cringe” in den Sinn gekommen sein.

Die neue Angela Merkel als Stilikone?

Vor wenigen Tagen veröffentlichte die « Bunte » eine Story über Angela Merkel und ihre Pläne für die Zeit im Ruhestand. Dabei ist ein Foto von ihr und ihrem Mann Joachim Sauer an die Öffentlichkeit gelangt, welches die noch Bundeskanzlerin betont leger und entspannt zeigt. Dass sie gerne reist und sich in der Natur aufhält, hat sie bereits früh publik gemacht. Nun sehen wir sie allerdings auch einmal von einer ganz anderen Seite. Mit angesagten Sneakers, einem O versized Shirt und hochgezogenen Tennis-Socken, hat sie in den sozialen Medien bereits Meme-Status erreicht.