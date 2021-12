Nach Newcastle United : Wird auch Inter Mailand von Saudi-Milliarden übernommen?

Offenbar steht der «Public Investment Fund» aus Saudi Arabien kurz vor der Übernahme des italienischen Gross-Clubs Inter Mailand. Der amtierende Serie-A-Champion leidet seit geraumer Zeit unter erheblichen Finanzproblemen.

Wie das Wirtschaftsmagazin «International Business Times» berichtet, soll in den kommenden Tagen die Übernahme von Inter Mailand durch den PIF besiegelt werden. Angeblich soll der saudi-arabische «Public Investment Fund» mit einem Anteilspaket von rund 900 Millionen Franken zum Mehrheitsaktionär werden.



Die aktuellen Besitzer der «Nerazurri», die chinesische Suning Holdings Group, sucht schon länger nach weiteren Investoren. Denn den amtierenden Meister und Tabellenführer der Serie A plagen schon länger massive Geldprobleme. Allein in der abgelaufenen Saison, in der man sogar den «Scudetto» feierte, handelte sich der Club einen Verlust von über 310 Millionen Franken ein. Starspieler wie Romelu Lukaku (zu Chelsea) und Achraf Hakimi (zu PSG) musste man deswegen ziehen lassen.