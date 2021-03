Während in den USA die Covid-19-Pandemie wütet, fliehen grosse Filmproduktionen und Hollywoodstars nach Down Under. Manche sogar langfristig.

Darum gehts Der Showbiz-Hotspot Kalifornien kämpft zurzeit mit hohen Covid-19 Fallzahlen.

Grosse Filmproduktionen fliehen deshalb ins beinahe Corona-freie Australien.

Zurzeit befindet sich halb Hollywood in Down Under.

Während Kalifornien gerade von Covid-19-Fällen überrannt wird, triumphieren australische Städte wie etwa Sydney mit einstelligen Fallzahlen – und bieten damit der US-Filmbranche einen willkommenen Zufluchtsort. Halb Hollywood tummelt sich zurzeit in Australien und es scheint, als würde sich der Showbiz-Hotspot zumindest vorübergehend nach Down Under verlagern.

Alleine der laufende Dreh für den anstehenden vierten Teil der «Thor»-Reihe im Centennial National Park nähe Sydney bringt mit Natalie Portman (39), Matt Damon (50), Chris Pratt (41) und Christian Bale (47) einige der grössten Namen Hollywoods nach Australien. Chris Hemsworth (37), aka Thor höchstpersönlich, war als gebürtiger Australier bereits vor Ort.

Vergangenes Jahr wurde mit «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» ein weiterer Superhelden-Film aus dem Hause Marvel in Sydney abgedreht. Dies ist kein Zufall, denn erst vergangenen Monat kam heraus: Das Medienunternehmen kehrt den USA für die nächsten fünf Jahre den Rücken und errichtet einen neuen Hauptsitz in Sydney.

Australische Regierung investiert 290 Millionen

Doch auch ausserhalb des Marvel-Universums setzen gerade zahlreiche weitere grosse Produktionen auf das beinahe Covid-freie Australien, das gewaltige Filmkulissen zu bieten hat. Oscar-Gewinnerin Julia Roberts (53) etwa wird wohl noch eine Weile auf der Südhalbkugel verweilen. Sie dreht dort zurzeit gemeinsam mit Sean Penn (60) den Polit-Thriller «Gaslit» – und danach mit George Clooney (59) die Romanze «Ticket to Paradise».

Die Liste weiterer grosser Projekte, die nach Australien verlagert wurden, ist lang. «Thirteen Lives», die Verfilmung der Rettungsaktion in der thailändischen Tham-Luang-Höhle mit Stars wie Colin Farrell (44) und Viggo Mortensen (62), «God’s Favourite Idiot», eine Netflix-Comedy-Serie mit Melissa McCarthy (50) oder der Fantasy-Streifen «Three Thousand Years of Longing» mit Idris Elba (48) and Tilda Swinton (60) sind nur einige klingende Filmnamen.

Die australische Regierung hatte da sicher auch die Hände im Spiel: Vergangenen Sommer pumpte sie umgerechnet rund 290 Millionen Franken in ihr Location Incentive Programm, das internationale TV- und Filmproduktionen anlocken soll. McCarthy und ihr Ehemann, der Filmproduzent Ben Falcone (47), haben beispielsweise umgerechnet über neun Millionen Franken erhalten, um «God’s Favourite Idiot» in Australien zu drehen. «Unsere Show sicher in einem wunderschönen Land wie Australien zu filmen, ist ein wahr gewordener Traum», so das Paar in einem Statement.

Stars wandern sogar nach Australien aus

Einige Hollywoodstars reisen jedoch nicht nur wegen Dreharbeiten nach Down Under, sondern wandern gar aus. Die gebürtigen Australierinnen Isla Fisher (45) und Nicole Kidman (53) etwa sind nach mehreren Jahren in den Staaten während der Pandemie mit ihren Familien langfristig in ihre Heimat zurückgekehrt. Und auch US-Amerikaner Zac Efron (33) hat Australien Ende letztes Jahr zu seinem neuen Zuhause erkoren.