Mobility Pricing - Wird Basel bald Sperrzone für arme Autofahrer?

Ziel der «Basel Flow-Taxe» ist eine bessere Verteilung der Belastung des Strassennetzes über den Tag. Entsprechend wären die Gebühren zur Hauptverkehrszeit am höchsten.

Autofahrerinnen und Autofahrer haben es in Basel ohnehin schon schwer, glaubt man den Klagen von Gewerbe und bürgerlichen Parteien. Die Kernstadt ist seit 2015 praktisch autofrei und in den letzten Jahren sind über 500 Parkplätze auf der Allmend abgebaut worden, und es werden in den kommenden Jahren noch mehr. Das Motto ist klar: Parkiert werden soll vor allem unterirdisch, aber das kostet. Und bald soll auch noch die Benutzung der Basler Strassen kosten, geht es nach der Regierung.