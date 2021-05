Neues Bettelverbot - «So regelt Basel Prostitution, bald auch das Betteln?»

Seit dem Sommer 2016 kennzeichnen im Kleinbasel grüne Toleranzzonen die Bereiche, in denen Strassenprostitution erlaubt ist. Darf in Basel bald auch nur noch innerhalb von Markierungen gebettelt werden?

Wird die Polizei bald mit dem Massband die Einhaltung des Bettelverbots kontrollieren? Das neue weitreichende Bettelverbot , das Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann in Basel installieren will, sieht nämlich vor, dass in einem Radius von fünf Metern vor diversen Orten wie Ein- und Ausgängen von Ladengeschäften, Banken, Restaurants oder Haltestellen nicht gebettelt werden darf.

Eymanns Ratschlag wurde von den bürgerlichen Parteien am Montag wohlwollend aufgenommen. Und während BastA! und Grüne diesen ablehnen, weil er zu repressiv sei, hat sich die SP noch nicht abschliessend dazu geäussert. Deren Grossrat und bis vor kurzem Präsident Pascal Pfister fragte auf Twitter derweil, ob Betteln in Basel bald wie die Strassenprostitution geregelt wird. Seit 2016 gibt es dafür im Kleinbasel speziell ausgewiesene Zonen mit entsprechenden Bodenmarkierungen.

Pfister meint die Idee durchaus ernst, wie er auf Nachfrage erklärt. Er habe sich einfach Gedanken gemacht, wie diese Fünf-Meter-Abstände in der Praxis umgesetzt werden sollen. «Vielleicht ist es sinnvoll, das in gewissen Bereichen visuell zu markieren», sagt er. Auf grösseren Plätzen könnte es unübersichtlich sein, wo gebettelt werden darf und wo nicht.

«Viele sind mit der Geduld am Ende»

Kein Gefallen an Markierungen fände Pro Innerstadt. Der Verein vertritt die Interessen von Läden, Handel, Gastronomie und Kultur- und Freizeitbetrieben in der Basler City. «Das wäre ästhetisch nicht attraktiv», sagt Geschäftsführer Mathias Böhm. Er gibt Eymanns «pragmatischem» Bettel-Ratschlag gute Noten und hofft auf eine rasche Umsetzung. Der Leidensdruck bei unseren Mitgliedern ist hoch und zwar durch alle Branchen von Handel über Gastronomie bis Kultur, viele sind mit der Geduld am Ende», so Böhm.