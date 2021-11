Zürich – Wird brutaler Mord an Millionärin nach 24 Jahren gesühnt?

Im Sommer 1997 wurde eine 86-jährige Frau in einer Villa in Küsnacht ZH tot aufgefunden.

In einer Villa in Küsnacht hatte die Polizei im Juli 1997 die Leiche einer 86-jährigen Frau gefunden. Die Witwe lag mit den Armen auf den Rücken gefesselt in der Waschküche und war brutal geschlagen worden. Sie starb laut Anklageschrift an den Schlägen und der anschliessenden folterähnlichen Fesselung. Sie musste einen ein- bis zweistündigen «elenden und qualvollen Todeskampf» erleiden.