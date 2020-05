Wird Bundesanwalt Michael Lauber seines Amtes enthoben?

Am Anfang stand ein Whistleblower

Am Anfang von Laubers Untergang stehen Recherchen des «Spiegel»-Journalisten Rafael Buschmann. Über ihn landen geleakte Daten beim Tamedia-Recherche-Desk. Lauber gerät aufgrund zweier bis dahin nicht bekannter Treffen mit dem Fifa-Präsidenten Gianni Infantino in die Kritik. Am 21. November 2018 tritt Lauber erstmals vor die Medien und erklärt, dass informelle Treffen mit Verfahrensbeteiligten – zu diesem Zeitpunkt ermittelte die Bundesanwaltschaft wegen des Korruptionsvorwurfs gegen verschiedene Fifa-Funktionäre – für ihn selbstverständlich seien. An derselben Pressekonferenz sagt Laubers Kommunikationschef, es habe nicht zwei, sondern drei Treffen Laubers mit Infantino gegeben, was für Irritation sorgt e . Lauber hatte ein drittes Treffen zuvor mehrfach bestritten, gab es im März 2019 aber zu mit dem Hinweis, er habe sich an diesen Termin nicht erinnern können. Diese widersprüchlichen Aussagen werfen ihren Schatten auf Laubers Wiederwahl im September 2019: Die Parlamentarier sind tief gespalten, die Gerichtskommission stellt sich gegen eine Wiederwahl. Lauber wird mit wenigen Stimmen über dem absoluten Mehr bestätigt. Heute entscheidet die Gerichtskommission, ob sie den ersten Schritt eines komplizierten Amtsenthebungsverfahrens einleiten will.