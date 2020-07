Erst Werner, jetzt Havertz

Wird Chelsea zum grossen Profiteur der Corona-Pandemie?

Beim Premier-League-Club macht Abramowitsch Millionen locker für Transfers, trotz schwieriger Zeiten. Dabei spielt das junge Team gerade richtig guten Fussball.

53 Millionen Euro haben sie bereits nach Leipzig überwiesen, 40 Millionen nach Amsterdam, 100 Millionen sollen gerüchteweise dieser Tage nach Leverkusen fliessen. Während andere Clubs in Zeiten der Corona-Krise mit ihren finanziellen Mitteln haushalten müssen, leistet sich Chelsea einen Transfer nach dem anderen: Timo Werner, Hakim Ziyech und nun wohl auch Kai Havertz. Bei Roman Abramowitsch, russisch-israelischer Öl-Oligarch und Besitzer des Londoner Clubs an der Stamford Bridge, sprudelt das Geld momentan geradezu.

Jugend forscht

Verantwortlich dafür ist auch der Coach an der Seitenlinie: Frank Lampard, früher selbst Spieler und Ikone an der Stamford Bridge. Als er auf die Spielzeit 2019/20 den frei gewordenen Trainerposten übernahm, forcierte der 41-Jährige einen Kurswechsel in der Clubphilosophie. Aufgrund der Transfersperre sah sich Lampard dazu gezwungen, vermehrt auf den eigenen Nachwuchs zu setzen und das Kader so erheblich zu verjüngen. Während in den offensiven Reihen Tammy Abraham (22), Mason Mount (21) sowie Callum Hudson-Odoi (19) mit Glanzmomenten auf dem Rasen auffallen, zählen in der Defensive Fikayo Tomori (22) und Reece James (20) zu den Überraschungen.