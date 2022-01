Frage an die Weltmacht : Wird China Taiwan in einer Militäraktion ans Festland binden?

Aus historischen und rechtlichen Gründen werde China eine Abspaltung Taiwans niemals dulden, sagt Generalkonsul Zhao.

via REUTERS

