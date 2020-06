«Willkürliche Freiheitsentzüge»

Wird das Antiterrorgesetz nach UNO-Tadel abgeschwächt?

NGOs und UNO-Experten machten Druck auf den Nationalrat, beim geplanten Gesetz gegen Gefährder über die Bücher zu gehen. «Eine solche Einmischung habe ich noch nie erlebt», nervt sich ein SVP-Parlamentarier.

Der Schweizer UNO-Sonderberichterstatter ist einer der Verfasser des Briefes an den Bundesrat. Darin übt die UNO-Menschenrechtskommission Kritik an den geplanten Instrumenten für die Kontrolle von Terrorgefährdern.

UNO-Bericht kritisiert Gesetzesentwurf

Am Donnerstag entscheidet nun der Nationalrat über den Gesetzesentwurf. Im Vorfeld der Debatte fordern 80 NGOs, die sich in der Plattform «Menschenrechte Schweiz» zusammengeschlossen haben, den Nationalrat auf, das Gesetz abzulehnen. Auch fünf UNO-Sonderbeauftragte bezogen vor zwei Wochen in einem Brief an den Bundesrat Position. Sie verlangten von der Schweizer Regierung Korrekturen am Gesetz, das «willkürlichen Freiheitsentzügen» Tür und Tor öffne.