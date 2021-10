Schlechte Rasenqualität : Wird das Finalspiel zwischen der Schweiz und Italien verlegt?

Das Spiel zwischen Italien und der Schweiz vom 12. November in Rom steht auf der Kippe. Der Platz im Olympiastadion soll sich in einem schlechten Zustand befinden.

Die Nati spielt am Dienstag in der WM-Quali um 20.45 Uhr in Vilnius gegen Litauen (wir berichten live). Nach dieser Partie geht es am 12. November im Spitzenspiel der Gruppe C gegen Italien um den Gruppensieg und der damit verbundenen direkten WM-Qualifikation. Eigentlich hätte die Schweiz gegen die Azzurri im Olympiastadion in Rom antreten sollen, das scheint aktuell aber keine Option mehr zu sein.