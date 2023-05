Ommeren: Millionenschwerer Nazi-Schatz wird wohl nicht gefunden

In einer kleinen Ortschaft in den Niederlanden wurde ein millionenschwerer Nazi-Schatz vermutet.

Dieser war allerdings nie gefunden worden. Nach vergeblichen Grabungen im Jahr 1947 und zahlreichen Suchen von Amateuren unternahmen niederländische Archäologen am Montag einen letzten Versuch – und fanden wieder nichts. «Wir gehen davon aus, dass der Schatz an einem anderen Ort in Ommeren vergraben und dass er bereits ausgegraben wurde», sagte Birgit van Aken-Quint, die Sprecherin der Gemeinde Buren, zu der das Dorf gehört.

Ort von Schatzsuchern gestürmt worden

Die Archäologen hätten die Genehmigung bekommen, an zwei Orten zu graben – auf dem Gelände eines Obsthandels und neben dem Parkplatz des örtlichen Museums, sagte van Aken-Quint. Aber auch diese letzte Grabung brachte keine Munitionskiste gefüllt mit Schmuck, wertvollen Edelsteinen, Goldstücken und Spieluhren zutage, an die sich ein deutscher Soldat in den Dokumenten des Archivs erinnert hatte. Wäre der Schatz, der aus der Plünderung einer Bank in Arnheim im Jahr 1944 stammen soll, tatsächlich gefunden worden, hätte er dem Staat übergeben werden müssen.