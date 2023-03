Reichsbürger in Hölstein BL: Beim Leuenberg entsteht ein Seminarzentrum

1 / 3 Das Seminarzentrum Leuenberg in Holstein hat seit Januar 2023 einen neuen Pächter. Dieser will den Ort mit Seminaren zurück in die Wirtschaftlichkeit bringen. © nicole pont / Tamedia AG Der Seminarveranstalter war vorher Mitorganisator von Seminaren in einem Begegnungszentrum in Aarau. Dabei traten reichsbürgernahe Menschen, wie Referenten aus der Staatsverweigerer-Bewegung, unter dubiosen Titeln auf. Auch im Seminarzentrum Leuenberg sind solche Veranstaltungen geplant. © nicole pont / Tamedia AG Sektenexperte Georg Otto Schmid spricht von einer Post-Corona-Bewegung. Lokale Gruppen mit dieser Gesinnung würden sich «massiv vermehren», so Schmid. Der Bezug ins Staatsverweigerungsmilieu sei dabei typisch. ZSZ

Darum gehts

Der Leuenberg bei der überschaubaren Gemeinde Hölstein im Baselland steht seit Januar 2023 unter einer neuen Leitung. Diese sei bis vor kurzem für die Organisation von Seminaren in einem Begegnungszentrum in Aarau mitverantwortlich gewesen, bei der Reichsbürgerveranstaltungen stattfanden, wie Recherchen der «Basler Zeitung» zeigen. Würde der Leuenberg zur Basis der Verbreitung von Staatsverweigerungslehren werden, wäre dies hochproblematisch, warnt Sektenexperte Georg Schmid.

«Der abgelegene Gebäudekomplex aus dem vergangenen Jahrhundert mit einem Hotel, einem Wohnhaus, einer eigenen Kirche und einem Restaurant erinnert an ein winziges Dorf», so die BaZ. Eigentlich hätte die Baselbieter Regierung ein Erstaufnahmezentrum für Geflüchtete daraus machen wollen, doch der Leuenberg wurde verkauft. Der neue Pächter wolle ihn nun mit Seminaren und einer Gaststätte zurück in die Wirtschaftlichkeit bringen, heisst es.

Dubiose Seminare mit Verbindungen in Staatsverweigerer-Szene

Der Organisator dieser Seminare hat in der Vergangenheit bereits dubiose Veranstaltungen in Aarau AG durchgeführt. Etwa der Workshop zu sogenannten «Lebenderklärungen» – zum Erstellen eines fiktiven Passes, der eine Person von Staat und Gesetzen entbinden kann – ist vor allem in der Reichsbürgerszene beliebt. Auf einem Foto, das an einer solchen Veranstaltung geschossen wurde, ist die Geschäftspartnerin des neuen Leuenberg-Pächters zu sehen. Das Bild, das der «Basler Zeitung» vorliegt, zeigt vermeintlich, wie die Frau einen solchen Fake-Pass ausstellt.

An einem anderen Seminar in Reinach BL sprachen zwei zum Leuenberg gehörige Personen. Sie wurden mit der Schreibweise «:vorname» angekündigt. Diese Art des Schreibens sei in der Reichsbürgerszene verbreitet, schreibt die Zeitung. Ein weiterer Referent dieser Veranstaltung gehöre zur Reichsbürgergruppierung Königreich Deutschland. Diese sei durch Grundstück- und Immobilienerwerb in der Schweiz aufgefallen, um mehr Raum für dessen Lehren gewinnen zu können. Nicht zuletzt nahm dabei auch eine Anhängerin der «Germanischen neuen Medizin» teil, einer rassistischen und antisemitischen Pseudomedizin.

Diese Personen seien noch immer am Leuenberg tätig. Zukünftige Seminare, die auf dem Leuenberg durchgeführt werden, erinnern an ebendiese aus Reinach und Aarau. Diese seien typisch für das «Staatsverweigerungsmilieu» und würden sich «massiv vermehren», so Sektenexperte Schmid.

Leuenberg distanziert sich von einschlägiger Gesinnung

Der Medienverantwortliche des Seminarzentrums Leuenberg weist jedoch die Vorwürfe von sich. Grundsätzlich sei das Zentrum ideologisch, religiös und politisch unabhängig, sagt er. Weiter identifiziere man sich nicht mit Inhalten und der Gesinnung von Kursanbietern. Auch habe der neue Pächter und Seminarverantwortliche den Reichsbürger-nahen Menschen in Aarau lediglich die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt.

Sektenexperte warnt

«Die Gemeinde Hölstein äussert sich auf Anfrage nicht zur Thematik», so die BaZ weiter. Es seien noch keine vertieften Einblicke in die Pläne des Leuenbergs bekannt. Sektenexperte Schmid betont indes: «Während die Gesellschaft eine überschaubare Zahl von Menschen mit querulantischen Thesen gut wegstecken kann, wird die Problematik durch deren wachsende Zahl immer gravierender. Wenn der Leuenberg zu einer Basis der Verbreitung von Staatsverweigerungslehren würde, wäre das hochproblematisch.»