Die Schweizer Baumeister verlangen Lohnkürzungen - die Gewerkschaft ist entrüstet. So argumentieren die beiden Seiten.

Eine heimliche Angst wird wahr: Die Schweizer Baumeister verlangen fürs kommende Jahr erstmals Lohnkürzungen. «Das Bauhauptgewerbe könnte sich gezwungen sehen, die Mindestlöhne und die Effektivlöhne flächendeckend nach unten zu korrigieren», schreibt der Verband in einer Mitteilung. Grund seien ein voraussichtlicher Umsatzverlust von 5 Prozent für 2020 und sinkende Konsumentenpreise.

Die Gewerkschaft Unia ist empört: «Das ist ein Affront gegenüber allen hart arbeitenden Bauarbeitern», sagt Nico Lutz, Sektorleiter Bau. Gerade weil man in der Krise besonders viel geleistet habe, komme es nicht infrage, dass jetzt die Löhne gekürzt werden sollen.

Darauf erwidert Bernhard Salzmann, Vizedirektor des Baumeisterverbands, dass man so die Arbeitsplätze sichern wolle. Denn das sei die Grundlage, dass man überhaupt einen Lohn bezahlen könne. Die Umsatzrückgänge im ersten Halbjahr von 8 Prozent und mehr seien sehr einschneidend gewesen. Salzmann ist enttäuscht, dass die Gewerkschaft diese Forderungen so kategorisch abweist.

Alles nur Taktik?

Dass ein Arbeitgeberverband eine grossflächige Lohnkürzung fordert, kommt laut Hansjörg Schmid vom Verband Angestellte Schweiz sehr selten vor. Noch seltener sei, dass die Forderung effektiv durchkomme, sagt er zu 20 Minuten. «So eine Forderung ist meist eher taktisch: Man fordert eine Lohnkürzung, verhandelt und einigt sich am Ende auf eine Nullrunde.» Die nächste Verhandlungsrunde der Baubranche ist Ende Oktober. Aber der Arbeitgeber wäre theoretisch in der Lage, eine Lohnkürzung einfach durchzudrücken, so Schmid.