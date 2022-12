Wetter: Der Erste Schnee im Flachland könnte am Samstag kommen

Schneefans aufgepasst: Während der Samichlaus am Dienstag noch durch den Nebel stapft, könnte es am Wochenende in der ganzen Schweiz bis ins Flachland schneien.

1 / 3 Am Wochenende können sich Schneefans auf die weisse Pracht freuen. Es soll nämlich bis auf 600 Meter runter schneien. 20min/Marco Zangger Unter der Woche bleibt es aber eher grau und regnerisch. MeteoNews Die Sonne zeigt sich in den Bergen und in der Romandie. 20min/Community

Darum gehts Am Wochenende könnte es im Flachland zum ersten Mal diesen Winter schneien.

Bis dahin bleibt es aber weiterhin grau und regnerisch.

Über Sonne kann man sich in der Romandie und in den Bergen freuen.

Die dritte Adventswoche startet nass und grau. «Die Woche zeigt sich als unspektakuläre Dezemberwoche», berichtet Roger Perret von Meteonews. Der Morgen sei meist von Nebel geprägt, der teils bis spät in den Tag hinein anhalten könne. Während es im Flachland grau bleibe, könne in der Romandie und in den Bergen mit Sonne gerechnet werden.

Dafür gibt es Good-News für alle Schneefans. Im Flachland könnte es nämlich am Wochenende zum ersten Mal diesen Winter schneien, wie Meteonews auf Twitter schreibt. Die Schneefallgrenze fällt in der ganzen Schweiz bis in tiefere Lagen und auch das Flachland kann sich über die weisse Pracht freuen. Am kommenden Wochenende soll es dann bis auf rund 600 Meter runter schneien.

Südliche Alpen zugeschneit

Wie Meteonews auf Twitter weiter schreibt, hat es in den Bergen am Sonntag bereits heftig geschneit. «In den vergangenen 48 Stunden sind in den südlichen Alpen verbreitet 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee gefallen. Bis am Montagnachmittag kommen oberhalb von rund 1100 bis 1300 Metern, auf der Alpensüdseite, nochmals 20 bis 40 Zentimeter dazu, auch im Norden reicht es für zehn bis knapp 20 Zentimeter Neuschnee.»

Freust du dich auf den Schnee? Ja, im Dezember muss es einfach schneien. Ja, von mir aus kann es aber nur in den Bergen schneien, nicht im Flachland. Nein, ich mag den Schnee nicht im Flachland. Ist mir egal, ich will nur die Antworten sehen.