Corona-Tote : Wird der Balkan zum neuen Norditalien?

Die vierte Corona-Welle macht den Ländern Südosteuropas zu schaffen. Die Inzidenzen und Todesraten sind hoch, doch die Impfbereitschaft ist traditionell tief.

Das liegt nicht nur an der traditionell weitverbreitetet Impfskepsis in der Region.

Die Staaten Südosteuropas verzeichnen mittlerweile die höchsten Raten an Corona-Toten.

Der Balkan werde in der derzeitigen Lage zum neuen Norditalien, befürchtet «Die Zeit». Zu Beginn der Corona-Pandemie war Italien besonders stark von dem Virus betroffen, wobei der Schwerpunkt des Infektionsgeschehens im März und April 2020 in Norditalien lag. Die Bilder von Armeelastwagen, die in der Nacht Särge aus Bergamo abtransportierten, schockten damals die ganze Welt.