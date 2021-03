Das Sechseläuten 2021 wurde bereits abgesagt. Doch der Böögg soll am 19. April um 18 Uhr dennoch verbrannt werden – allerdings an einem Ort ohne Zuschauerinnen und Zuschauer, wie das Zentralkomitee der Zünfte Zürichs am Montag mitteilt. Der Sechseläutenplatz komme deshalb nicht in Frage als Durchführungsort. Man suche nicht nur in Zürich, sondern auch in anderen Kantonen nach Alternativen.