Kann Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp in zwei Wochen überhaupt nach Deutschland einreisen?

In knapp zwei Wochen stehen die ersten CL-Achtelfinalpartien an.

Die Duelle Barcelona gegen Paris Saint-Germain und Leipzig gegen Liverpool stehen in knapp zwei Wochen an – als erste zwei Begegnungen des Champions-League-Achtelfinals. Doch das Corona-Virus könnte auch dagegen etwas haben, speziell im Fall von RB Leipzig. Denn was die aktuellen Corona-Einreisebestimmungen nach Deutschland betrifft, gibt es da ein Problem: Liverpool darf eigentlich gar nicht einreisen. Deshalb hat die Uefa den Clubs diverse Optionen präsentiert.