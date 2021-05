Wegen Corona : Wird der Champions-League-Final nach Porto verlegt?

Statt in Istanbul könnte der Final der Champions League in Portugal ausgetragen werden. Grund sind Reisewarnungen der britischen Regierung.

Pool via REUTERS

Das Spiel zwischen Chelsea und Manchester City in Istanbul steht auf der Kippe.

Findet der Champions-League-Final in Porto statt?

Die Verhandlungen der Uefa dauern an.

Das Endspiel wird eventuell in Portugal ausgetragen.

Wegen Reisewarnungen steht der Champions-League-Final in Istanbul auf der Kippe.

Der ursprünglich in Istanbul geplante Final der Fussball-Champions-League könnte Medienberichten zufolge statt im Londoner Wembley-Stadion nun in der portugiesischen Metropole Porto stattfinden. Das meldete unter anderen die Londoner «Times» am Montag.