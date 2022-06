Gibt es Senkungen?: Nationalrat debattiert Spritpreise – «Es wird Arbeitslose geben»

Magdalena Martullo will von Imark wissen: Sei drei Tagen sei man in einer Ausnahmesituation, der Gaspreis explodiere und die Nationalbank habe angekündigt, dass die Inflation weitergehen werde. Imark gibt ihr Recht: Die Infaltion sei in ganz Europa sehr stark. In Deutschland spreche man von neun Prozent. Wegen des Ölembargos und der Verknappung des Gases werde auch die Inflation weiter angeheizt und die Preise stiegen weiter bei stagnierender Wirtschaft. «Es wird Arbeitslose geben.»