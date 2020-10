Der Tod von Kilian S.

Der Fall Kilian S. schlug 2018 hohe Wellen. Am 24. Dezember hatte der 20-Jährige eine Goa-Party besucht, die bis in die frühen Morgenstunden dauerte. Unweit der Party im Berner Tscharnergut wurde er am Morgen des 25. Dezember von einer Polizeipatrouille aufgegriffen und auf den Polizeiposten gebracht. Gemäss einer Mitteilung der Kapo Bern setzte sich S. gegen die Polizisten zur Wehr, stand S. unter Drogeneinfluss und trug Drogen auf sich. Auf der Polizeiwache Waisenhaus attestierte ein Arzt die Haftfähigkeit des Berners, verfügte jedoch, dass alle zwei Stunden nach dem jungen Mann gesehen werden müsse. Am Morgen des 26. Dezember fanden Beamte S. leblos in seiner Zelle. Jede Hilfe kam zu spät. Seither steht ein Mahnmal mit Kerzen, Fotos und Botschaften vor der Polizeiwache Waisenhaus, wo S. verstarb.