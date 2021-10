Unterhalt – Wird die F35 für die Schweiz drei Milliarden Franken teurer als geplant?

Je nach Rechenbeispiel drei Milliarden Mehrkosten

Die Schweiz rechnet mit Betriebskosten von 9.4 Milliarden bei einem Kaufpreis von 5 Milliarden Franken. So würden die Norweger 2,5-mal so viel für den Betrieb ausgeben, die Schweiz knapp doppelt so viel. Berechnet man die Lebenszykluskosten jedoch mit dem Faktor der Norweger, verteuern sich die Gesamtausgaben in der Schweiz um über drei Milliarden Franken.