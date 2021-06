Trotz rechtlicher Bedenken - Wird die Impf-Frage bald Standard bei der Bewerbung?

In den Kantonen Zürich und Thurgau sind den Behörden mehrere Fälle bekannt, in denen Arbeitgeber Stellensuchende nach dem Impfstatus gefragt haben. Es dürfte «klar der Fall sein», dass solche Fragen in Zukunft öfter vorkommen, sagt Arbeitsrechtler Nicolas Facincani.

Mit der fortschreitenden Impfkampagne wird die Frage nach dem Corona-Impfstatus auch am Arbeitsplatz relevant: Chefinnen und Chefs wollen wissen, ob ihre Angestellten sich gegen Covid impfen lassen, obwohl das in den meisten Fällen unzulässig ist. Und auch bei der Bewerbung ist die Impf-Frage ein Thema: So sind den Behörden in Zürich und Thurgau mehrere Fälle bekannt, in denen Arbeitgeber Stellensuchende nach dem Impfstatus gefragt haben.