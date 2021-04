Am Samstag hat der Verein «Stiller Protest» zu einer Kundgebung in Rapperswil im Kanton St. Gallen aufgerufen. Mit der Kundgebung soll gegen die Corona-Massnahmen des Bundesrats protestiert werden. «Stiller Protest» war mit ähnlichen Kundgebungen bereits in Liestal BL und Schaffhausen in Erscheinung getreten.