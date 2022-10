«Live aus dem Chefbüro»: «Eine Rechnung für 10 Rappen ist sinnvoll – es geht um Gerechtigkeit»

«Ja, Samuel, es stimmt nicht ganz, aber ansatzweise hast du es richtig verstanden. Die A-Post muss zu 97 Prozent am Folgetag zugestellt werden, bei B-Post zwei bis drei Tage danach. Wir sind die einzigen auf der Welt, die so etwas sicherstellen. Wir haben im Jahr 1,85 Milliarden Briefe, die wir zustellen müssten, davon etwa die Hälfte A-Post. Wir haben beschränkte Sortierkapazitäten, die Maschinen können nur eine bestimmte Anzahl Briefe durchlassen. Deshalb lassen wir zuerst die A-Post durch die Maschinen, es kann auch ein Teil B-Post sein, aber der Teil der nicht durchgeht, wird auf die Seite gelegt. Der ganze Prozess passiert in der Nacht, um sicherzustellen, dass der um 17 Uhr in Genf abgegebene A-Post-Brief am nächsten Morgen ankommt. Dementsprechend werden die B-Post-Briefe nicht einfach weggelagert, aber wir setzen unsere Ressourcen so ein, dass wir die A-Post garantieren können. Das ist extrem wirtschaftlich.»