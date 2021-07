Königlicher Besuch im Wembley - Wird die Queen den EM-Pokal übergeben? 

Keine weitere paneuropäische EM

Die EM wurde in diesem Jahr in verschiedenen Ländern durchgeführt. Trotz vieler Bedenken wegen der anhaltenden Corona-Pandemie sorgte die bisherige EM für grosses Interesse. Dennoch sprach sich Uefa-Präsident Aleksander Ceferin gegen ein weiteres Turnier in mehreren Städten verteilt über den Kontinent aus. «Ich glaube nicht, dass wir das nochmal machen», sagte der 53-Jährige der «BBC».