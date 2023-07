Openair St. Gallen: Maus erneut am Openair gesichtet

In der Mäusewelt hat sich wohl herumgesprochen, dass im Sittertobel gefeiert wird. Auch am diesjährigen Openair St. Gallen schlich sich eine neugierige Maus unter die Besucherinnen und Besucher. Einige Festival-Gäste kümmerten sich um den kleinen Nager.

Diese Maus war am vergangenen Wochenende im Sittertobel unterwegs. Privat

Nachdem schon letztes Jahr eine Maus im Sittertobel gesehen worden war, liess sich auch am diesjährigen Openair ein kleiner Nager blicken. «Sie hatte einen Riesenhunger», erzählt eine Besucherin, die am Samstag nach dem Tierchen sah. «Wir haben ihr etwas Gras gegeben», so die St. Gallerin. Die Maus hielt sich in der Nähe eines Glace-Standes auf – dort gab es regen Betrieb. Um das Tier zu schützen, habe die Besucherin den Bau mit einem Stein zugedeckt: «Wir hatten Angst, dass das Tier zertrampelt wird.»

Am nächsten Tag liess sich die Wühlmaus erneut blicken: «Der Stein hat wegen des Regens und des aufgeweichten Bodens nicht lange gehalten», so die Besucherin weiter. Deshalb schaute das neugierige Tier erneut aus seinem Bau. Eine Person, die dazugestossen ist, meinte: «Das ist definitiv eine Katy Perry.» Die Gruppe habe sich dann auf den Namen «Katy» geeinigt.

Auch Luca Schmid (26) war am Wochenende am Openair unterwegs und lief der Maus über den Weg. «Ich konnte sie häufig am Morgen beobachten», erzählt der 26-Jährige. Dem Besucher ist die Maus aus dem Vorjahr bekannt, er denkt jedoch nicht, dass es die gleiche war. «Vielleicht wird die Maus das neue Maskottchen vom Openair», scherzt Schmid.

1 / 2 Die Wühlmaus kroch ab und zu aus ihrem schlammigen Bau heraus. Privat Einige Besucher boten dem Tierchen etwas zu essen an. Privat

Ist die Openair-Maus zurück?

Vor einem Jahr ging ein Video der «Festival-Maus» viral – sie kroch während eines Milky-Chance-Konzerts aus ihrem Bau. «Ich bemerkte, wie plötzlich Aufregung um mich herum herrschte und sich ein Kreis bildete», so Daniele Gugliotta damals zu 20 Minuten.

Er postete ein Video davon auf Tiktok und erhielt Tausende Likes. Einige Userinnen und User zeigten sich jedoch besorgt: «Oh Gott, der Arme, es muss so laut für ihn sein», kommentierte eine Userin. Andere fragten sich, wie das Tier an genug Wasser und Essen komme.

Extreme Stresssituation

Beim Tier handle es sich am wahrscheinlichsten um eine Wühlmaus, wie 20 Minuten berichtete. Diese Tiere bauen ein fast hundert Meter langes Gangsystem. «Man kann also davon ausgehen, dass dieses Tier durch den Lärm und das Stampfen auf dem Boden extrem gestresst ist», so Katharina Hagen, Assistenzkuratorin beim Walter Zoo, zu 20 Minuten. Der Stress werde zusätzlich verstärkt, da es keine Möglichkeit gebe, dem Lärm auszuweichen.