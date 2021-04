Streamingstarts April 2021 - Wird diese Serie das neue Fantasy-Highlight?

«Shadow and Bone»

Mangelnde Repräsentation

Bei Rassismus hinschauen

«Zero»

Sich in Luft auflösen? Praktisch wäre das schon, realistisch aber eher weniger. Ausser in Omars (Giuseppe Dave Seke) Fall – wenn er sich anstrengt, klappt das tatsächlich.

Eigentlich verbringt der Teenager seinen Alltag in Mailand damit, Pizzas auszuliefern und in seiner Freizeit Mangas zu malen – bis er entdeckt, dass er sich unsichtbar machen kann. Das will Omar nutzen, um sein Quartier vor gierigen Immobilieninvestoren und kriminellen Gangs zu schützen. So wird der schüchterne Pizzabote zum Superhelden des Viertels.