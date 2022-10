Streamingstarts Oktober 2022: Wird Eddie Redmayne als Spital-Killer der nächste True-Crime-Hit?

In einer Thriller-Serie wird 3.33 Uhr nachts zur Gruselzeit.

Jessica Chastain und Eddie Redmayne spielen in einem True-Crime-Film.

«The Good Nurse»

True-Crime-Serien wie «Dahmer» und «The Watcher» stehen aktuell hoch im Kurs. In Netflix’ neustem Streich steht Eddie Redmayne im Zentrum.

Darum gehts: Gute Arbeits-Gschpänli sind Gold wert – aber was, wenn man ihnen nicht trauen kann? Die Spital-Pflegefachfrau Amy (Jessica Chastain) und ihr neuer Kollege Charlie (Eddie Redmayne) verstehen sich prima, doch als auf der Station immer wieder mysteriöse Todesfälle durch überdosierte Medikamente geschehen, wird Charlie für Amy zum Hauptverdächtigen.

Das sagt die Drehbuchautorin

«The Good Nurse» beruht auf der wahren Geschichte von der Pflegefachfrau Amy Loughren und dem Serienmörder Charles Cullen. Der Film ist also True Crime: Drehbuchautorin Krysty Wilson-Cairns sieht in anderen Filmen dieser Sparte eine problematische Erzählweise, die sie als «sexy Gewalt» beschreibt.

«Ich habe mir immer gedacht: ‹Ich möchte nie über eine Vergewaltigung oder einen Mord oder etwas in der Art schreiben, bei dem sich jemand daran aufgeilen kann›», erklärt sie bei «Indiewire».

So reagierte Jessica Chastain

Darum will Wilson-Cairns der Sicht des Täters keinen Raum geben: «Wenn man aus der Perspektive des Opfers schreibt und versteht, wie es sich anfühlt, so etwas durchzumachen, dann ist das die wahrhaftigere Version und die wichtigere.»

Jessica Chastain war schockiert, als sie das Drehbuch las: «Es fühlte sich zu seltsam an, um echt zu sein, und es war überraschend, dass ich nichts über den grössten Serienmörder in der Geschichte der Vereinigten Staaten wusste. Er hat wahrscheinlich etwa 400 Menschen getötet», sagte sie in einem Panel zum Film.