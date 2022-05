Super League: «Wird eine Operetten-Liga» – Fans wollen Revolution stoppen

So soll die Liga nach der Revolution aussehen

Die Super League wird auf zwölf Clubs aufgestockt. Die Meisterschaft hat neu drei Phasen. In der First Stage bestreiten die Vereine Hin- und Rückspiel gegeneinander (22 Runden). In der Second Stage wird die Tabelle in zwei Hälften geteilt (ohne Punkteteilung). Die Clubs auf den Rängen eins bis sechs tragen in der Championship Group und die Clubs auf den Rängen sieben bis zwölf in der Qualification Group erneut ein Hin- und Rückspiel gegeneinander aus (zehn Runden).