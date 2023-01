Lucien Laviscount: Wird «Emily in Paris»-Star neuer James Bond?

Für den Streamingdienst schlüpft er seit der zweiten Staffel in die Rolle des britischen Bankiers Alfie, des Freundes von Hauptcharakter Emily Cooper, gespielt von Lily Collins.

Wer wird der nächste James Bond? Diese Frage steht nach dem endgültigen Aus von Schauspieler Daniel Craig (54) als 007 noch im Raum. Diverse Kandidaten und auch Kandidatinnen wurden bereits als mögliche Nachfolger und Nachfolgerinnen gehandelt. Neuerdings steht ein weiterer Name auf der Favoriten-Liste: Lucien Laviscount.

Lucien Laviscount könnte Vergangenheit im Weg stehen

«Lucien ist ein Volltreffer. Er ist ein supertalentierter Schauspieler, er sieht extrem gut aus und hat in den letzten 18 Monaten durch ‹Emily in Paris› viele Fans gewonnen. Die Bond-Chefs sagen schon, dass sie ihn sich im 007-Smoking vorstellen können und wie schick und passend er in der Rolle aussehen würde», zitiert die britische Zeitung eine nicht namentlich genannte Quelle.