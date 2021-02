Der Baselbieter Gesundheitsdirektor Thomas Weber kann sich gut vorstellen, dass die Basler Schnitzelbänkler in seinem Kanton ihre Fernsehaufzeichnungen machen können, die ihnen in Basel verboten wurden.

2020 durften sie noch singen: So lachten die Basler Schnitzelbänkler damals über Corona. Schnitzelbankbasel/20 Minuten

Darum gehts Der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger hat dem Lokalfernsehen Telebasel die Aufzeichnung von Schnitzelbänken trotz Schutzkonzept untersagt.

Die Corona-Verordnung verbietet Singen in nicht-professionellem Rahmen.

Der Nachbarkanton Baselland zeigt sich indes bereit, den Basler Bänklern eine Bühne für ihren TV-Auftritt zu bieten.

Der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger konnte gar nicht anders, als dem Lokalfernsehen Telebasel die Aufzeichnung von Schnitzelbänken zu untersagen. Als Präsident der Schweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz steht er im Schaufenster und hat den Ruf Basels als Corona-Musterschüler zu verteidigen. Ausnahmen für ein paar Fasnächtler zu machen, stünde da quer in der Landschaft.

Da kann sein Baselbieter Amtskollege Thomas Weber entspannter zu Werk gehen. Er könne sich vorstellen, die TV-Aufzeichnungen zu bewilligen, sagte er gegenüber Telebasel. «Wenn das Sicherheitskonzept eingehalten ist, sehe ich nicht, dass das dagegen spricht», so Weber. Der Sender selbst hat sich zu diesem Angebot noch nicht geäussert. Das letzte Wort ist in der Basler Schnitzelbank-Affäre also noch nicht gesprochen.

Derweil ergiesst sich der Spott der Bänkler über Engelberger. Der bekannte Schnitzelbank Doggter FMH dichtete:

«Dr Kollega Ängelbärger liggt by mir uff em Schraage;

syt geschter häig är Bläähige und e flaue Maage.

Mi Diagnose isch do knapp und kurz:

Us eme verklemmten Arsch kunnt käi fröhlige Furz.»

In der «Basler Zeitung» schlägt die Dreydaagsfliege in ihrem Protestvers vor, Engelberger in die Zwangsferien zu schicken.

«Was genau isch überwiegends öffentligs Inträsse?

Vor luter Vire het das unsre Lukas glatt vergässe.

Drum schigged en uff Unterwalde, s wär für ihn e Gschängg.

Es het dört ganz viel Ängelbärger – und sicher kaini Bängg.»