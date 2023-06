Bund verweigert Ukrainer (37) den Schutzstatus

Artem Voikov bemüht sich in der Schweiz um den Schutzstatus für Ukrainer. Die Migrationsbehörden tun sich aber schwer – der Ukrainer hat nämlich auch eine russische Staatsangehörigkeit.

1 / 3 Artem Voitkov zog vor wenigen Monaten zu seiner ukrainischen Familie nach Basel und beantragte den Schutzstatus für Ukrainer. Facebook Weil der Ukrainer aber auch die russische Staatsangehörigkeit hat, verweigerte das Staatssekretariat für Migration das Bleiberecht. Im Bild ein Soldat der russischen Armee nahe Luhansk. IMAGO/ITAR-TASS/ Sipa USA Voitkov kämpft weiter. «Niemals im Leben würde ich mithelfen, meine eigene Heimat zu zerstören und gegen meine Landsleute kämpfen», sagt er zur «SonntagsZeitung». IMAGO/ITAR-TASS/ Sipa USA

Darum gehts Artem Voitkov kam vor einigen Monaten in die Schweiz und will hier bleiben.

Der 37-Jährige ist Ukrainer, die Schweizer Behörden sehen ihn als Russen.

Bei einer Ausschaffung könnte Voitok auch zum Kriegseinsatz in der Ukraine gezwungen werden.

Artem Voitkov will in der Schweiz bleiben. Seine Mutter und sein Bruder leben bereits in Basel, der 37-jährige Ukrainer zog vor wenigen Monaten zu ihnen und beantragte den Schutzstatus. Doch bei ihm verweigerte das Staatssekretariat für Migration das Bleiberecht. Ein Entscheid, der nun auch das Bundesverwaltungsgericht bestätigt. Warum?

Die Ausgangslage

Artem Voitkov ist Ukrainer, hat aber auch die russische Staatsangehörigkeit. Er spricht Ukrainisch und Russisch. Aufgewachsen ist er bei seinen ukrainischen Eltern in Perwomaisk, einer kleinen Provinzstadt in der Region Luhansk im Osten der Ukraine. Er studierte im Westen des Landes, kehrte danach zurück nach Luhansk.

Als 2014 die Konflikte mit Russland im Osten des Landes begannen, flüchtete Artem Voitkov nach Russland. «Um der Misere zu entkommen», wie er zur «SonntagsZeitung» sagt. Damals war Voitkov 28. Um eine Stelle zu bekommen, beantragte er den russischen Pass – und erhielt ihn auch. Er liess sich in Moskau nieder, arbeitete zeitweise in der russischen Hauptstadt und in Sibirien.

Die Lage bei Kriegsausbruch

Im Februar 2022, als der Kreml mit seiner Invasion der Ukraine begann, befand sich Voitkov in Russland. Ende des Jahres erhielt er ein Aufgebot der russischen Rekrutierungsbehörden. Obwohl das noch kein Marschbefehl gewesen sei, bedeutete die Registrierung, dass er bei der nächsten Mobilisierung als Soldat für den Krieg gegen die Ukraine eingezogen werde, erzählt er der «SonntagsZeitung» weiter. Er floh in die Schweiz zu Mutter und Bruder.

Die Position der Schweizer Migrationsbehörde

Die Migrationsbeamten halten sich strikt ans Gesetz, das besagt, dass Ukrainer kein Anrecht auf den Schutzstatus haben, wenn sie am Tag des Kriegsausbruches in einem anderen Land lebten, in welches sie «in Sicherheit und dauerhaft» zurückkehren können – egal welches.

Der Konfliktpunkt

Die Schweizer Behörden halten Russland für ein sicheres Land. Das Gesetz schreibt aber auch vor, dass selbst wenn eine Person kein Anrecht auf den Schutzstatus hat, nicht ausgeschafft werden darf, wenn die Ausschaffung gegen Völkerrecht verstösst. Heisst: Wenn die betroffene Person im Ausschaffungsland um ihr Leben fürchten müsste, ihr Folter oder unmenschliche Bestrafung drohten, darf sie nicht zurückgeschickt werden.

Für Artem Voitkov bestehe jedoch in Russland kein «reales Risiko», unmenschlich bestraft zu werden, hielt das Bundesverwaltungsgericht fest.

Die Position Voitkovs

Eine Rückkehr in die Ukraine ist für Voitkov momentan ausgeschlossen. Seine Heimat Luhansk ist derzeit russisch beherrscht. Und wenn er in die Westukraine ginge, müsste er ebenfalls in den Krieg. «Ich habe keine militärische Ausbildung, ich will nicht kämpfen, auf keiner Seite. Ich kann das nicht», sagt er zur «SonntagsZeitung».

Nach Russland zurück? Auch nicht: «Niemals im Leben würde ich mithelfen, meine eigene Heimat zu zerstören und gegen meine Landsleute kämpfen.»