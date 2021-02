Am Sonntag sind Temperaturen bis 20 Grad möglich.

Am Samstag lockte das sonnige Wetter Menschen in der ganzen Schweiz nach draussen. Und obwohl die Plätze, Skigebiete und anderen Ausflugsziele voll waren, zog die Polizei ein positives Fazit: Die Schweizerinnen und Schweizer haben den ersten Tag des Frühlings im Februar grösstenteils Corona-konform genossen.

Und es bleibt weiterhin sonnig, die Temperaturen steigen gegenüber Samstag sogar noch leicht an. So werden gemäss Meteonews im Mittelland meist Werte zwischen 12 und 15 Grad erreicht.

Im St. Galler Rheintal und in anderen Föhntälern sollte es mindestens 18 Grad geben – besonders das obere Rheintal ist ein Kandidat, wo erstmals in diesem Jahr in der Schweiz das Thermometer über die 20-Grad-Marke klettern könnte. Kurz vor 11 Uhr war es im Rheintal bereits 12 Grad. Im Wallis wird es bis zu 17 Grad warm. Nur im Tessin ist es wolkig bei rund 13 Grad.