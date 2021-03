Sarah M.* aus Basel ist sauer. Seit Frühjahr 2019 wohnt die Studentin mit ihrem Partner im Meret-Oppenheim-Hochhaus. Was eigentlich eine Prestige-Adresse sein sollte, soll für das Paar zum Albtraum geworden sein, wenn man einem Beitrag von «Architektur Basel» folgt. Schon der Titel «Grüsse aus dem Hochsicherheitstrakt» lässt darauf schliessen, was folgt.

Laut M. beginnen die Probleme schon den Fensterläden des High-Tech-Baus. So würden sich bei Kälte oder Sturm automatisch Shutter vor den Fenstern schliessen. Leider können die Bewohner sie nicht manuell wieder öffnen und sitzen danach «tagelang im Dunkeln», wie es im Artikel heisst. Das sei besonders in Zeiten von Homeoffice eine Belastung.

Ist die Lösung schlimmer als das Problem?

Das sagt die Eigentümerin

Zu den Gittertüren und Drähten auf den Balkonen, an welchen sich M. stört, erklärt Pallecchi, dass auf diese Weise der Schmutz der Tauben verhindert werden soll, den sie beim Verweilen hinterlassen. Der Schmutz sei schädigend für das Gebäude. «Die Planung erfolgte in enger Absprache mit den Behörden und Architekten, so dass sich die Schutzmassnahmen angemessen in die Gebäudeoptik einfügen», so Pallecchi. Dabei sei festgestellt worden, dass die angestrebte Wirkung erreicht wurde. Deshalb hat sich die SBB entschieden, eine Gesamtausstattung des Gebäudes zu realisieren.