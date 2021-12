ÖV in Winterthur teilweise eingestellt - «Wird etwas enger im Bus, werden die Kapazität aber stemmen können»

Laut einer Mitteilung wird das Angebot bis voraussichtlich 31. Dezember reduziert. Von der Einstellung betroffen ist die Linie 2E. Taktreduktionen wird es auf den Linien 1, 2 und 3, gemäss Sommerferienfahrplan, geben. Den Fahrgästen werde empfohlen, die Abfahrtszeiten über die elektronischen Fahrpläne, die ZVV- oder die SBB-App zu überprüfen. «Stadtbus bedauert diese Massnahmen sehr und unternimmt alles, damit das komplette Angebot so schnell wie möglich wieder gefahren werden kann», heisst es in der Mitteilung weiter.

«Personelle Situation im Fahrdienst hat sich dramatisch zugespitzt»

Erst kürzlich informierte Stadtbus Winterthur seine Mitarbeitenden in einem Schreiben, dass «der Fall, den man unbedingt vermeiden wollte, nun eingetreten ist». In dem Brief, der 20 Minuten vorliegt, heisst es: «Die personelle Situation im Fahrdienst hat sich in den letzten Woche dramatisch zugespitzt. Zusätzlich zu den Mitarbeitenden die krankheitsbedingt bereits seit längerer Zeit ausfallen, kommen nun auch wieder vermehrt Corona-Infektionen hinzu.» Aus diesem Grund sei man gezwungen, die Angebote einzustellen respektive zu reduzieren.