SRF: Patti Basler und Lara Stoll schreiben offenen Brief

Die Satire-Sendung «Deville» bei SRF wird eingestellt. Ab März 2023 läuft die letzte Staffel. Der Sender sucht bereits nach einem Nachfolge-Format . Das Auswahlverfahren dazu soll bald abgeschlossen und erste Pilotfolgen sollen schon abgedreht sein. In der letzten Runde stehen laut dem «Tages-Anzeiger» Stefan Büsser, Patrick Karpiczenko und Gabriel Vetter. Auffällig: Unter den letzten Kandidaten befinden sich keine Kandidatinnen. Die beiden Schweizer Comediannes Patti Basler und Lara Stoll haben deshalb an die Adresse des SRF einen offenen Brief geschrieben.

Der «Tages-Anzeiger» schreibt, dass im Schreiben kritisiert wird, dass bei der SRF-Comedy-Abteilung die Männer die Zügel in den Händen hätten. Es habe nie ein Bekenntnis dazu gegeben, dass man sich überhaupt eine Frau als Host für den Sendeplatz am Sonntagabend wünsche. Nur die Quote zähle und man lasse sich nicht auf Experimente ein, so der Vorwurf. Weiter soll im Brief erwähnt sein, dass SRF auf bereits bekannte Gesichter setzen will – aufgrund der hohen Anforderungen an einen Host.