Bundesratswahlen: Wird Eva Herzog zum Bauernopfer, um bald Daniel Jositsch ins Amt zu hieven?

Die Vorgeschichte

Alles begann am 30. September, als Ueli Maurer seinen Rücktritt bekannt gab. Schnell war klar, dass Albert Rösti in der Pole Position ist. Doch danach wurde es turbulent. Mit Hans-Ueli Vogt gelang es, einen ernstzunehmenden Kandidaten aufzustellen, ein Spaziergang zum Bundesratssitz für Rösti war vom Tisch. Überraschend erklärte kurz darauf auch Simonetta Sommaruga ihren Rücktritt. Darauf folgten Zwischentöne bei der Kandidatensuche der SP. Die Parteileitung plädierte von Beginn an für ein reines Frauenticket, was zu einer wilden Kandidaturabsicht von Daniel Jositsch führte. Letztendlich stellte die SP ein überraschendes Ticket mit der Jurassierin Elisabeth Baume-Schneider auf. Dies, obwohl die lateinische Schweiz damit dann vier von sieben Sitze im Bundesrat besetzen würde.