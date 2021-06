Irres Gerücht aus England - Wird Ex-Schalke-Coach und Klopp-Freund David Wagner neuer YB-Trainer?

Wagner hat viel Erfahrung, arbeitete er doch auch schon in der Premier League. In dieser erlebte er auch seine erfolgreichste Zeit. Mit Huddersfield stieg er sensationell in die Premier League auf und stand in 154 Pflichtspielen an der Seitenlinie. Auf Schalke hatte er weniger Erfolg. In 40 Spielen holte er im Durchschnitt bloss 1,2 Punkte. Und: In die letzte Saison startete er katastrophal, verlor gegen die Bayern mit 0:8.