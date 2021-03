In der Nacht auf Sonntag kam es in Matzingen zu einem Streit, bei dem ein 26-jähriger Italiener Stichverletzungen erlitt. Er schwebt in Lebensgefahr. Die Tatwaffe wurde noch nicht gefunden.

In der Nacht auf Sonntag, kurz vor 1 Uhr, ging wegen einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Matzingen bei der Polizei ein Notruf ein. Vor Ort konnten vier in der Region wohnhafte Männer angetroffen werden. Ein 26-jähriger Italiener erlitt beim Streit schwere Stichverletzungen und musste ins Spital gebracht werden. Am Sonntag wurde erfolglos nach der Waffe, mit der die Verletzung herbeiführt wurden, gesucht. Offenbar konnte die Waffe bis jetzt nicht entdeckt werden.

«Die Tatwaffe wurde noch nicht gefunden», sagt Claudia Brunner, Sprecherin der Kantonspolizei Thurgau, am Montag. Es werde nach wie vor nach der Waffe gesucht. Auch bezüglich Motiv und Auslöser der Streits werde noch ermittelt. Klar ist: Der 44-jährige tatverdächtige Schweizer befindet sich noch in Haft. «Der 26-jährige Italiener schwebt in Lebensgefahr», so Brunner. Auf einen Zeugenaufruf haben sich bislang keine Personen gemeldet. Nach wie vor werden Zeugen des Vorfalls gesucht.

Trotz fehlender Waffe im Gefängnis

Ein Fall ohne Tatwaffe, kann man den überhaupt lösen? So pauschal kann man das nicht sagen. « Es kommt auf den F all an . Im konkreten Fall können wir es noch nicht sagen », sagt Marco Breu, Sprecher der Staatsanwaltschaft Thurgau. Anwälte versuchen vor Gericht manchmal bei fehlender Tatwaffe Freisprüche für ihre Mandanten zu erreichen. So zum Beispiel im November 2020, als der Fall der «verbrannten Leiche von Pulverhausen» verhandelt wurde. Tatwaffe sowie das Auto, mit dem die Leiche transportiert worden sein sollte, konnten nicht gefunden werden. Andere Personen hätten ein Motiv für die Tat gehabt. «Der Beschuldigte ist als Lockvogel missbraucht worden», so der Verteidiger damals vor Gericht. Er verlange einen Freispruch. Darauf ist das Gericht jedoch nicht eingegangen. Das Kreisgericht St. Gallen verurteilte den Beschuldigten wegen Mordes zu einer Gefängnisstrafe von 16 Jahren verurteilt, trotz fehlender Tatwaffe.