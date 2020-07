Neue Strategie

Wird «Fortnite» selbst für Profis zu schwierig?

Schon seit einigen Monaten gibt es im Battle-Royale-Shooter «Fortnite» nebst echten Spielern auch Bots, welche einem gefährlich werden können. Sind diese Bots mittlerweile zu stark geworden?

Das sind Computergegner, die scheinbar so gut sind, dass sie auch Profis zu schaffen machen.

In «Fortnite» gibt es seit der neuen Season 3 sogenannte Marodeure.

Mit Start der Season 1 in Kapitel 2 im letzten Oktober wurden erstmals Bots in «Fortnite» eingeführt und unter die Spieler einer Runde gemischt. Epic Games wollte damit schwächeren Spielern eine Chance geben, besser zu werden. Seit Season 2 gibt es zusätzlich noch die «Handlanger», welche nur in gewissen Teilen der Karte zu finden sind und dort besonders gute Beute bewachen.