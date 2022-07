Iryna Wenediktowa: Wird geschasste Generalstaatsanwältin Botschafterin in der Schweiz?

Einen Tag später berichteten ukrainische Medien, dass Wenediktowa für den Posten der Botschafterin der Ukraine in der Schweiz in Betracht gezogen wird.

Verdacht von Landesverrat und Kollaboration mit Russland: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat vor wenigen Tagen die Entlassung von Dutzenden ranghohen Beamten des ukrainischen Justiz- und Sicherheitsapparats angekündigt – darunter die Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa. Künftig arbeitslos soll die im ostukrainischen Charkiw geborene Juristin aber nicht sein: Laut ukrainischen Medien wird die 43-Jährige für den Posten der Botschafterin der Ukraine in der Schweiz in Betracht gezogen.

Die offizielle Ankündigung machte am Montag der Vorsitzende der Parlamentsfraktion der Partei Sluha narodu (übersetzt «Diener des Volkes»), David Arakhamia. Präsident Selenski gehört dieser Partei an. «Wir erwarten ihre neue Aufgabe an der diplomatischen Front in ein paar Tagen oder vielleicht in einer Woche. Ihre Erfahrung wird dem Staat an einer neuen Stelle zugutekommen, die mit professionellen Managern und Juristen verstärkt werden muss», sagte Arakhamia dem ukrainischen Nachrichtenportal «Babel» zufolge. Wie der Parlamentarier weiter erklärte, bleibt die ehemalige Generalstaatsanwältin Mitglied der Sluha narodu-Partei.