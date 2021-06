Anstieg der Zahlen - Wird Grossbritannien wieder zum bösen Omen?

1 / 7 In Grossbritannien breitet sich zurzeit die Delta-Variante des Coronavirus aus, die gemäss Wissenschaftlern 40 Prozent ansteckender ist als die bisher dominante Alpha-Variante (B.1.1.7). AFP Der Anstieg erwischt das Land auf dem falschen Fuss. Am 21. Juni würden grosse Öffnungsschritte anstehen. AFP Kein anderer Staat in Europa hat so vorwärts gemacht mit der Impfung. 77 Prozent aller Erwachsenen haben bereits mindestens eine Impfung erhalten. AFP

Darum gehts In England stecken sich seit Ende Mai wieder mehr Menschen mit dem Coronavirus an.

Das Infektionsgeschehen ist breitflächig – dahinter scheint die Delta-Variante zu stecken.

Der Anstieg gefährdet die geplanten Öffnungen und verunsichert auch die Behörden in der Schweiz.

In England steigen die Coronazahlen wieder. Wie die Behörden vermelden, verzeichnet fast jeder Landesteil seit mehreren Wochen steigende Fallzahlen. Innerhalb von einer Woche haben die Behörden 61 Prozent mehr Ansteckungen registriert. Neben England verzeichnen auch die anderen Teilgebiete des Vereinten Königreichs – Schottland und Nordirland – immer mehr Corona-Erkrankte. Einzig Wales hat die Pandemie derzeit unter Kontrolle.

Militär in betroffene Gebiete geschickt

Der Anstieg überrascht, sind die Briten doch die Impf-Europameister. 42 Prozent der gesamten Bevölkerung sind vollständig geimpft, 77 Prozent der Erwachsenen haben mindestens einen Pieks erhalten. Allerdings entschieden sich die Behörden im Frühjahr für eine riskante Strategie, indem sie die Zweitimpfung bei vielen Personen herausgezögert haben, um mehr Impfdosen zur Verfügung zu haben. Dies könnte sich nun gerächt haben.

Hauptgrund für die steigenden Zahlen dürfte die neue Delta-Variante (vormals: indisch) sein. Besonders im Nordwesten Englands, rund um die Stadt Bolton, sind die Zahlen in den vergangenen Wochen angestiegen. Die Regierung musste radikal einschreiten und teilweise sogar das Militär in Nachbarschaften schicken, um die Leute dazu zu bewegen, sich testen oder impfen zu lassen oder zu Hause zu bleiben. Dieselbe Strategie, kombiniert mit erweiterten Testmöglichkeiten, wird nun in der benachbarten Region Manchester gefahren, wie die BBC berichtet. Gemäss der «Daily Mail» sind sechs Millionen Menschen von den Massnahmen betroffen.

Öffnung steht auf dem Spiel – Gleiches Szenario wie im Herbst?

Die Lage auf den britischen Inseln wird in Europa mit Sorge verfolgt. Mehrere europäische Staaten haben das Vereinigte Königreich bereits Ende Mai wieder als Risikogebiet eingestuft. Und auch im Land selbst wächst die Nervosität. Am 21. Juni würde eine mehr oder minder komplette Öffnung anstehen. Sämtliche Restriktionen und Massnahmen sollten gemäss dem lange angekündigten Fahrplan der Regierung fallen. Die Forderungen, den Öffnungsschritt abzusagen, werden nun aber immer grösser. Mitglieder der Regierung scheinen die Bevölkerung darauf einzustellen, dass sie sich noch etwas in Geduld üben muss.

Vielen Briten graut es aber vor der Vorstellung, dass der, von den einheimischen Medien zum «Freedom Day» erkorene, Öffnungstermin abgesagt wird. Der berühmte Musical-Autor Andrew Lloyd Webber kündigte gar an, eine Verhaftung in Kauf zu nehmen, nur um die Theaterbühnen wie geplant am 21. Juni zu öffnen, und sein neues Werk «Cinderella» vorzuführen. Dies berichtet der «Guardian». Der definitive Entscheid über die Öffnung ist für den kommenden Montag (14. Juni) angekündigt.

Delta-Variante verbreitet sich (noch) nicht unkontrolliert

Der Anstieg weckt Erinnerungen an die Verbreitung von B.1.1.7 (neu: Alpha), die erstmals im vergangenen September in Grossbritannien entdeckt wurde. Diese hat in vielen Ländern, inklusive der Schweiz, die Wildvariante fast vollständig ersetzt. Hierzulande beobachtet man die aktuellen Entwicklungen in Grossbritannien denn auch aufmerksam. Gemäss den Tamedia-Zeitungen sind die Ansteckungen mit der Variante angestiegen, allerdings noch im kleinen Bereich. In den vergangenen Wochen machten sie 1,1 Prozent aller Ansteckungen aus. Gegenüber der deutschen Zeitung «Rheinische Post» kündigte der oberste Intensivmediziner des Landes aber an, dass er und seine Kollegen damit rechneten, dass sich die Variante längerfristig festsetzen wird.

Expertinnen und Experten nennen eine schnelle Impfkampagne das wichtigste Mittel in der Bekämpfung der neuen Variante. Gegen diese schützen die Vakzine zwar nicht ganz so effizient wie gegen die anderen Varianten, aber immer noch zu über 50 Prozent, wie es bei den Tamedia-Zeitungen heisst. Die Sofortmassnahmen in den betroffenen Gebieten in England scheinen indes erste Resultate zu zeigen. Wie mehrere britische Medien nun berichten, sind die Ansteckungszahlen in und um Bolton zuletzt wieder gesunken.