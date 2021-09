Port-au-Prince, Haiti - Wird haitianischer Premier wegen Verwicklung in Präsidenten-Mord angeklagt? 

Staatschef Moïse war in der Nacht zum 7. Juli in seinem Haus in Port-au-Prince erschossen worden.

Staatschef Moïse war in der Nacht zum 7. Juli in seinem Haus in Port-au-Prince von einem Mordkommando erschossen worden. Seine Frau überlebte schwer verletzt. Der Präsident hatte als eine seiner letzten Amtshandlungen Henry zum neuen Ministerpräsidenten ernannt. Bevor Henry jedoch das Amt Mitte Juli antreten konnte, lieferte er sich einen Machtkampf mit Interims-Ministerpräsident Claude Joseph. In der Folge wurde Joseph wieder Aussenminister.