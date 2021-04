Auf d e m Eis hat sich de r HC Ambri-Piotta nicht für die Playoffs qualifiziert, aber digital fährt die Post ab : Der 35-jährige Samuel Kurth ist E-Sportler für Ambri und hat die Tessiner virtuell in die Playoffs der eNationalleague geschossen. Er könnte den ersten Schweizer Meistertitel der Vereinsgeschichte erspielen. Die eNationalleague ist die offizielle E-Sport Liga des Schweizer Eishockey Verbandes. Kurth sagt: « Das Niveau war sehr hoch, man konnte sich nichts erlauben. Ich habe in der Rückrunde unglaublich dumm verloren, nachdem ich mit drei oder vier Toren in Führung war. Jeder Fehler, den du machst, wird bestraft, somit war jedes Spiel eine grosse Herausforderung. »

«Verliere ich das Derby gegen Lugano, müsste ich mir blöde Kommentare anhören»

Trotzdem hat er es geschafft, sich für die Playoffs zu qualifizieren , die am 8. Mai in Luzern gespielt werden. Samuel Kurth ist seit dem Kindesalter HC Ambri-Piotta-Fan und hat eine grosse Liebe für seinen Verein. An den Finals wartet er als erster Gegner gleich der Kanton Rivale HC Lugano. Der muss besiegt werden, um eine Chance auf den Titel zu haben. Samuel Kurth bleibt realistisch : « Das Ziel habe ich schon erreicht mit den Playoffs. Wenn man aber vor Ort ist, möchte man mindestens ins Halbfinale. Durch Zufall kommt es direkt zum Derby gegen Lugano und wenn ich das verliere, müsste ich mir sicher den einen oder anderen blöden Kommentar anhören. »

20 Minuten überträgt die eNationalleague Finals live. Am Samstag, 8. Mai, geht es los. Die aktuellen Berichte aus der Game-Welt findest du in unserer E-Sport Rubrik.