Bundesratssitzung - Wird heute die Ausdehnung der Zertifikats-Pflicht beschlossen?

Diverse Kantone befürworten eine Ausdehnung der Zertifikats-Pflicht. Der Kanton Graubünden geht sogar so weit, dass er eine Pflicht des Covid-Zertifikats für die öffentlichen Verkehrsmittel fordert. Der Bundesrat ist in dieser Frage gespalten. Finanzminister Ueli Maurer sagte letzte Woche im Interview mit 20 Minuten dazu: «Die Gesellschaft braucht Kontakte. Wenn man das unterdrückt und durchs obligatorische Zertifikat eine Zweiklassengesellschaft einführt, wird es schwierig.» Eine Zertifikatspflicht in Restaurants führt laut Maurer zu massiven Konfrontationen: «Dazwischen stehen Tausende Beizer, die als Hilfspolizisten einen Bundesratsentscheid durchsetzen sollten. Der Bundesrat muss sich so einen Schritt gut überlegen.»