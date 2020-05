1’000’000’000’000 Dollar

Wird Jeff Bezos der erste Billionär?

Trotz Scheidung könnte Jeff Bezos bald ein Vermögen von 1000 Milliarden Dollar haben. Er wäre damit der erste Billionär der Geschichte.

Die Coronavirus-Pandemie legt die Weltwirtschaft lahm, nicht jedoch den Wachstum des Portemonnaies des reichsten Mannes der Welt. Jeffos Bezos ist der Besitzer von Amazon, dem Unternehmen, das wohl derzeit am meisten von der Krise profitiert. Die Leute sitzen zu Hause und bestellen vieles übers Internet. Amazon liefert mittlerweile nicht mehr nur Bücher, sondern Gegenstände jeglicher Art.

Laut einer Studie des Analyseunternehmens Comparisun wird Bezos innerhalb dieses Jahrzehnts der erste Billionär der Welt sein. Derzeit wird Bezos' Reichtum auf 145 Milliarden Dollar geschätzt. Laut Comparisun wuchs das Vermögen des 56-Jährigen in den vergangenen fünf Jahren jedes Jahr um 34 Prozent an. Spinnt man diese Rechnung weiter, wird Bezos bereits im Jahr 2026 die 12 Nullen knacken. In dieser Auflistung von Comparisun ist auch die Scheidung von seiner Frau eingerechnet. Er musste er seiner Ex-Frau MacKenzie Amazon-Aktion im Wert von 38 Milliarden übertragen.