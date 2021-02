Nach langem Hin und Her haben sich Khloé Kardashian und Tristan Thompson offenbar versöhnt. Das Problem: Aus Angst vor Spott will sie die Beziehung nicht offiziell machen.

1 / 8 In der Vergangenheit hätte Khloé Kardashians Beziehung mit Tristan Thompson nicht öffentlicher sein können. Gerüchte um Untreue machten in den letzten Jahren regelmässig die Runde und führten zu mindestens zwei Trennungen. Instagram/khloekardashian Zuletzt trennte sich das On-Off-Paar, das eine gemeinsame Tochter hat, 2019. Doch dabei blieb es nicht: Seit vergangenem Sommer sind sich Khloé und Tristan wieder näher gekommen. Instagram/khloekardashian Und so postete der Basketballstar an Halloween auch dieses Familienfoto auf Instagram. Khloé teilte auf ihrem Insta-Account hingegen ein Halloween-Foto, auf dem nur sie zu sehen ist. Instagram/realtristan13

Darum gehts Khloé Kardashian (36) und Tristan Thompson (29) führen seit mehreren Jahren eine turbulente On-Off-Beziehung.

In den letzten Monaten haben sich die beiden erneut versöhnt – doch offiziell machen will Reality-Star Khloé die Liebe nicht.

In «Keeping Up With The Kardashians» vertraut sich NBA-Star Tristan nun Kim Kardashian (40) an.

Seit der Trennung im Jahr 2019 fragen sich Fans, ob es Khloé Kardashian und Tristan Thompson je schaffen werden, noch einmal offiziell zueinander zu finden. Aktuell herrscht Hoffnung: Wenn es nach dem 29-jährigen Basketballspieler ginge, würde der öffentlichen Wiedervereinigung mit seiner On-Off-Partnerin nichts im Weg stehen. Wie ein Ausschnitt aus einer neuen «Keeping Up With The Kardashians»-Folge zeigt, ist die Sache aber um einiges komplizierter als er es sich wünscht.

Denn: Nachdem das Paar in der Vergangenheit mit Gerüchten um Untreue und öffentlichen Anschuldigungen für Schlagzeilen sorgte, scheint Khloé wenig Vertrauen in eine endgültige Zusammenkunft zu haben. «Manche Tage sind gut und an manchen Tagen ist sie frustriert wegen dem, was über sie geschrieben wird», vertraut Tristan Khloés Schwester Kim Kardashian (40) im Video an.

Überraschend offen spricht Tristan, der eher selten in «Keeping Up With The Kardashians» zu sehen ist und sich normalerweise nicht öffentlich zu seiner Beziehung mit Khloé äussert, über die Probleme, die einem harmonischen Familienleben mit der gemeinsamen Tochter True (2) im Weg stehen. «Du wirst das Endziel nie erreichen, wenn du immer nur die Massen glücklich machen willst», erklärt er.

«Früher war sie die harte Khloé»

Der NBA-Star würde sich wünschen, dass sich Khloé weniger Sorgen darüber macht, was andere Leute über sie denken. «Sie trägt einen Koffer voller Meinungen und Gedanken anderer Leute mit sich herum.» Kim zeigt sich verwundert, dass sich ihre 36-jährige Schwester so verhält. «Ich hätte nie gedacht, dass sie so sein kann. Früher war sie immer die harte Khloé, der die Meinung anderer egal ist.»

Auch Kim wünscht sich, dass Khloé endlich zu Tristan steht und die wiedergefundene Liebe mit der Öffentlichkeit teilt. Ihrem Schwager in spe rät sie: «Du solltest ihr sagen, dass du kein Geheimnis sein möchtest, nur weil sie sich schämt. Schliesslich macht dich die Situation traurig.»